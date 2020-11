Haldenwang befürchtet Nachahmertaten deutscher Islamisten

Nachrichtenarchiv - 05.11.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Verfassungsschutzchef Haldenwang mahnt die Sicherheitsbehörden in Deutschland zu großer Wachsamkeit angesichts der Bedrohung durch islamistische Extremisten. In einem Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio sagte er, es gehe darum, nach den jüngsten islamistischen Anschlägen einen sehr scharfen Blick auf die bekannten Gefährder zu werfen. Es gebe sicher einige, die über Nachahmungstaten nachdächten. Dabei hat sich die Gefährdungslage seiner Einschätzung nach nicht verändert. Man beobachte aber, dass die neu aufgeflammten Diskussionen über die Mohammed-Karikaturen in Frankreich die Emotionen in der Szene sehr stark hochkochen lassen, so Haldenwang. Laut Bundesinnenministerium gibt es derzeit 615 islamistische Gefährder in Deutschland und gut 500 weitere, die relevant sind, aber noch nicht als Gefährder gelten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2020 06:00 Uhr