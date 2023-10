Haldenwang befürchtet gezielte antisemitische Übergriffe in Deutschland

Berlin: Angesichts der Eskalation im Nahen Osten befürchtet Verfassungsschutzchef Haldenwang gezielte antisemitische Übergriffe in Deutschland. Manche Wohnhäuser seien bereits mit einem Davidstern regelrecht markiert worden, sagte Haldenwang dem Spiegel. Wörtlich sagte er: "Ich fürchte, dass uns diese neue Welle des Antisemitismus noch länger beschäftigen wird." Im Zusammenhang mit dem Hamas-Angriff auf Israel habe es in Deutschland bereits rund 1.800 Straftaten gegeben. Die CSU-Fraktion im Landtag hat derweil eine Resolution unter dem Titel "Bayern steht fest an der Seite Israels" verabschiedet. Darin wird der - Zitat - "barbarische Terrorangriff" der Hamas auf Israel aufs Schärfste verurteilt und Israel Unterstützung bei der Selbstverteidigung zugesichert. Gleichzeitig bekennt sich die Fraktion klar zum Schutz des jüdischen Lebens in Bayern und Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2023 13:00 Uhr