Halbe Million Menschen bei Berliner Christopher Street Day erwartet

Schweden erreicht bei Fußball EM das Halbfinale

Zum Sport: Bei der Fußball-Europameisterschaft in England haben die Schwedinnen das Halbfinale erreicht. Sie gewannen das Viertelfinale gegen Belgien mit 1:0 durch einen Treffer in der Nachspielzeit. Und bei der Leichathletik-WM in den USA haben in Eugene die deutschen Frauen das Finale der 4x100-Meter-Staffel erreicht; die Entscheidung fällt in der kommenden Nacht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2022 07:00 Uhr