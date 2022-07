Halbe Million Menschen bei Berliner Christopher Street Day erwartet

Nachrichtenarchiv - 23.07.2022 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach zwei Jahren coronabedingter Einschränkungen wollen heute beim Christopher Street Day eine halbe Million Menschen in der Bundeshauptstadt auf die Straße gehen. So viele Menschen haben sich nach Angaben der veranstaltenden Vereine angemeldet. Die Parade findet unter dem Motto statt: "Vereint in Liebe. Gegen Hass, Krieg und Diskriminierung". Die Teilnehmenden demonstrieren gegen die Diskriminierung von Lesben, Schwulen, Transmenschen und Menschen anderer sexueller Minderheiten. Erstmals werden Bundestag und Bundesrat die Regenbogenflagge hissen. Die Parade führt sieben Kilometer durch die Hauptstadt und endet am Brandenburger Tor.

