Haitianische Polizei nimmt Verdächtige im Mordfall Moïse fest

Nachrichtenarchiv - 08.07.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Port-au-Prince: Nach dem tödlichen Attentat auf Haitis Präsidenten Jovenel Moïse hat die Polizei offenbar Tatverdächtige festgenommen. Der stellvertretende Kommunikationsminister Exantus schriebt auf Twitter, die mutmaßlichen Mörder seien gefasst worden. Moïse war Dienstagnacht in seinem Haus erschossen worden. Seine Frau Martine wurde verletzt und wird inzwischen in einer Klinik in Miami behandelt. Noch heute befasst sich der UN-Sicherheitsrat mit der Lage in Haiti nach dem Anschlag.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.07.2021 03:00 Uhr