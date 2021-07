Haitianische Polizei berichtet von vier toten Angreifern und zwei Festnahmen

Nachrichtenarchiv - 08.07.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Port-au-Prince: Nach der Ermordung von Haitis Präsident Jovenel Moïse gibt es weitere Einzelheiten. Wie der Polizeichef am Abend mitteilte, wurden vier Tatverdächtige getötet und zwei weitere festgenommen. Laut der haitianischen Botschaft in Washington handelte es sich bei dem Anschlag wohl um einen koordinierten Angriff durch eine gut ausgebildete und schwer bewaffnete Gruppe. Sie war Dienstagnacht in die Residenz des 53-jährigen Moise eingedrungen. Der UN-Sicherheitsrat wird sich heute mit der Situation in dem Karibikstaat befassen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.07.2021 04:00 Uhr