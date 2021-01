Hahnenkamm: Schweizer Skiprofi Feuz gewinnt in Kitzbühel

Bundespolizei kontrolliert in Bayern strengere Einreiseregeln

München: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in vielen bayerischen Regionen gesunken. Laut Robert-Koch-Institut weisen aktuell noch sechs Landkreise und kreisfreie Städte einen Inzidenzwert von mehr als 200 auf. Vor zehn Tagen traf das noch auf 30 Landkreise und kreisfreie Städte zu. Bei einem Inzidenzwert von über 200 dürfen sich die Bewohner für Ausflüge nicht weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Staaten mit demselben Inzidenzwert werden seit heute als Hochrisiko-Länder deklariert. Ebenso Staaten, in denen neue hochinfektiöse Corona-Varianten auftreten, wie etwa Großbritannien, Irland, Brasilien und Südafrika. Wer von dort nach Deutschland einreisen will, muss einen aktuellen negativen Corona-Test bei sich führen. Die Bundespolizei kontrolliert deshalb verstärkt an Flughäfen. Allein in München landen heute 15 Flugzeuge aus Hochrisiko-Staaten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2021 13:00 Uhr