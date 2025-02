Haftstrafe nach Tod von Obdachlosem in Immenstadt

Nach Tod eines Obdachlosen in Immenstadt muss Täter ins Gefängnis: Knapp ein Jahr nachdem er im Oberallgäu einen Wohnungslosen verprügelt und ihn schwer verletzt hat, ist ein 18-Jähriger wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt worden. Das Landgericht Kempten verhängte eine Jugendstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten Haft. Im Mai vergangenen Jahres war der Jugendliche mit dem Obdachlosen in Streit geraten. In der Folge schlug er ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer stürzte und erlitt eine schwere Hirnverletzung, die später zum Tod führte.

