Haftstrafe im Augsburger Kö-Prozess verhängt

Biden übernimmt Führung in Georgia

Washington: Der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Biden, hat bei der laufenden Auszählung im US-Bundestaat Georgia die Führung übernommen. In der Hochburg der Republikaner sind inzwischen fast alle Stimmen ausgezählt. Insgesamt kommt Biden bisher auf 253 Wahlleute, US-Präsident Trump auf 213. Für den Sieg sind mindestens 270 Wahlleute erforderlich. Mit den 16 Wahlleuten aus Georgia käme Biden auf 269. Trump heizt die Stimmung in den USA inzwischen weiter an. Gleich mehrere US-Fernsehsender brachen die Übertragung seiner Rede in der vergangenen Nacht ab, weil er wieder von Wahlbetrug gesprochen und sich weiter als Wahlsieger bezeichnet hatte. Inzwischen haben Richter in mehreren Bundesstaaten Anträge des Wahlkampfteams von Trump zurückgewiesen, die auf einen Stopp der Auszählung zielten - zuletzt in Pennsylvania.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2020 12:00 Uhr