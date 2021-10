Haftbefehle gegen Ex-Soldaten unter Terrorverdacht in Vollzug gesetzt

Karlsruhe: Zwei Ex-Soldaten der Bundeswehr stehen unter dem dringenden Verdacht, den Aufbau einer bis zu 150 Mann starken Söldnertruppe geplant zu haben. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, sitzen sie mittlerweile in Untersuchungshaft. Die beiden Männer waren am frühen Morgen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald sowie in München durch Spezialkräfte der Bundespolizei festgenommen worden. Wenige Stunden später wurden sie in Karlsruhe dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Gegen die beiden Deutschen werde wegen des dringenden Verdachts ermittelt, als Rädelsführer versucht zu haben, eine terroristische Vereinigung zu gründen, hieß es in der Begründung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2021 23:00 Uhr