Haftbefehle gegen Ex-Soldaten unter Terrorverdacht in Vollzug gesetzt

Zahl unerlaubter Einreisen über Polen ist drastisch gestiegen

Potsdam: Die Zahl unerlaubter Einreisen von Menschen auf der Route über Belarus und Polen nach Deutschland ist im Oktober nach offiziellen Angaben erheblich gestiegen. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurden mehr als 3.200 Personen mit Bezug zur Belarus-Route registriert. Das sind mehr als vier Mal so viele wie im August. Bundesinnenminister Seehofer kündigte jetzt aber an, dass es keine Schließung der Grenze zu Polen geben werde. Ein solcher Schritt wäre auch rechtlich fragwürdig, so der CSU-Politiker. Stattdessen kündigte er an, gemeinsam mit der EU daran zu arbeiten, dass Flüge nach Belarus mit Migranten an Bord verhindert werden. Im Falle Irak gebe es bereits eine entsprechende Zusage bis Jahresende, so Seehofer. Die Bundesregierung und die EU werfen dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, Flüchtlinge aus dem Nahen Osten und Afrika gezielt an die EU-Außengrenze zu bringen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2021 17:00 Uhr