Haftbefehl in sogenannter Maskenaffäre erlassen

25.03.2021 17:00 Uhr

München: In der sogenannten Maskenaffäre hat das Oberlandesgericht München auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft einen ersten Haftbefehl erlassen. Der Behörde zufolge wurde dieser inzwischen auch vollzogen. Grund sei der dringende Tatverdacht der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern im Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Atemschutzmasken, heißt es in einer Mitteilung. Darüber hinaus seien Vermögenswerte gesichert worden. Es soll sich laut der "Augsburger Allgemeinen" um einen Geschäftsmann aus Grünwald bei München handeln. In Thüringen wurden in Zusammenhang mit der Maskenaffäre mehrere Büros der CDU durchsucht. Die Thüringer Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen den ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Hauptmann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2021 17:00 Uhr