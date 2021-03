Haftbefehl in sogenannter Maskenaffäre erlassen

Nachrichtenarchiv - 25.03.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der sogenannten Maskenaffäre hat das Oberlandesgericht München auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft einen Haftbefehl erlassen. Laut Generalstaatsanwaltschaft wurde dieser inzwischen offenbar auch vollzogen. Grund sei der dringende Tatverdacht der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern im Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Atemschutzmasken, heißt es in einer Mitteilung. Darüber hinaus seien vermögenssichernde Maßnahmen veranlasst worden. Ein Name wurde von der Generalstaatsanwaltschaft nicht genannt. Dem Vernehmen nach handelt es sich nicht um einen Landtags- bzw Bundestagsabgeordneten, bestätigt ist das aber nicht. In der Affäre wird nach bisherigem Kenntnisstand gegen fünf Beschuldigte ermittelt, darunter die langjährigen CSU-Politker Nüßlein und Sauter. Der Bundestags-Abgeordnete Nüßlein ist inzwischen aus der CSU ausgetreten. Der Landtagsabgeordnete Sauter gehört nicht mehr der Fraktion an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2021 14:00 Uhr