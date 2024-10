Hafenarbeiter beenden Streik an der US-Ostküste

New York: Zehntausende Hafenarbeiter an der Ostküste der USA haben ihren Streik nach wenigen Tagen wieder beendet. Gewerkschaften und Arbeitgeber haben sich in der Lohnfrage offenbar vorläufig auf einen Vertrag geeinigt. Mit sofortiger Wirkung würden alle Arbeiten, die unter den Rahmenvertrag fallen, wieder aufgenommen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Über noch offene Punkte soll später verhandelt werden. Der dreitägige Streik hatte 36 Häfen betroffen. Experten hatten davor gewarnt, dass die Blockade zu Lieferengpässen und höheren Preisen für Verbraucher führen könnte. Ein längerer Streik hätte die Wirtschaft nach Einschätzung von Experten täglich Milliarden gekostet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2024 09:00 Uhr