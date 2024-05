Häusliche Pflege ist laut AOK-Studie aufwendiger und teurer geworden

Berlin: Die Rahmenbedingungen für die Pflege zu Hause haben sich verschlechtert. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag der Krankenkasse AOK. Danach müssen Angehörige mehr Zeit und eigenes Geld investieren, als noch vor fünf Jahren. Die durchschnittliche Pflege-Arbeit beläuft sich aktuell auf 49 Wochenstunden, damals waren es noch 43. Der durchschnittliche Eigenanteil an den Kosten ist in den letzten Jahren um 90 auf knapp 290 Euro gestiegen - trotz höherer Leistungen der Pflegeversicherung. Die AOK-Vorsitzende Reimann sagte dem Redaktionsetzwerk Deutschland, viele pflegende Angehörige müssten deshalb ihre Arbeitszeit reduzieren. Nur 46 Prozent der Hauptpflegenden - überwiegend Frauen - würden noch in Vollzeit arbeiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2024 07:00 Uhr