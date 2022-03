Häusliche Gewalt während Pandemie offenbar rückläufig

Das Wetter in Bayern: Teils Regen teils Schnee

Das Wetter in Bayern: In der Nacht verbreitet Regen, später in höheren Lagen mit Schnee vermischt; Tiefstwerte +4 bis -1 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es unbeständig, der Regen geht bis in tiefe Lagen in Schnee über. Am Sonntag wird es teils freundlich teils bewölkt und trocken. Höchsttemperaturen nur noch 0 bis 7 Grad. Tiefstwerte in der Nacht zwischen 0 und - 5 Grad.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 31.03.2022 23:00 Uhr