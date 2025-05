Häusliche Gewalt hat deutlich zugenommen

Berlin: Häusliche Gewalt hat in Deutschland weiter zugenommen. Im vergangenen Jahr wurden bundesweit mehr als 266.000 Opfer registriert, das haben Recherchen der Welt am Sonntag bei den Innenministerien und Landeskriminalämtern ergeben. Der Anstieg zum Vergleichsjahr 2023 beträgt damit 4 Prozent. Als Täter werden Partner, Ex-Partner und andere Familienangehörige erfasst. Zwei Drittel der Opfer sind Frauen. Da sich viele nicht trauen, eine Anzeige aufzugeben, sei die Dunkelziffer hoch, heißt es. Den höchsten Anstieg häuslicher Gewalt gebe es in Niedersachsen mit 12,3 Prozent, in Bayern ist es ein Prozent. Nur in Bremen, dem Saarland und Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der registrierten Opfer zurückgegangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2025 08:00 Uhr