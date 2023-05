Härtefallzuschüsse für Heizkosten können beantragt werden

Kurzmeldung ein/ausklappen Sunak empfängt ukrainischen Präsidenten Selenskyj

London: Nach Gesprächen in Rom, Berlin und Paris ist der ukrainische Präsident Selenskyj am Morgen nach Großbritannien weitergereist. Auf dem Landsitz der britischen Regierung in Chequers, außerhalb von London, traf er Premierminister Sunak. Dieser sprach laut einer Pressemitteilung von einem bedeutenden Moment im Widerstand der Ukraine in einem fürchterlichen Krieg, den das Land weder gewählt noch proviziert habe. Auch die britische Regierung will der Ukraine weitere Waffen liefern: Es würden zeitnach Hunderte Luftabwehrraketen und Hunderte Kampfdrohnen mit einer Reichweite von mehr als 200 Kilometern zur Verfügung gestellt. Am Wochenende hatten auch die französische und die deutsche Regierung neue Waffenlieferungen angekündigt. Allerdings sind darunter bisher keine Kampfjets, um die Selenskyj gebeten hatte.

