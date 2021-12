Härtefallkommission zu Straßenausbaubeiträgen beendet Arbeit

Deutschland wird laut Habeck Klimaziele wohl auch 2022 und 2023 verfehlen

Berlin: Deutschland wird wohl auch in den kommenden beiden Jahren seine Klimaziele verfehlen. Das hat Wirtschaftsminister Habeck der Wochenzeitung "Die Zeit" gesagt. Man fange mit einem drastischen Rückstand an, so der Grünen-Politiker. Nach seinen Worten müssen in Deutschland im Schnitt 1.000 bis 1.500 Windräder pro Jahr gebaut werden, um das Ziel von 80 Prozent Strom aus Erneuerbaren Energien bis 2030 zu erreichen. In den letzten Jahren seien es dagegen kaum mehr als 450 gewesen. Habeck rechnet damit, dass der Strukturwandel, der durch die Klimapolitik der neuen Bundesregierung bedingt ist, zu Frustration in der Bevölkerung führt. Zwar würden neue Arbeitsplätze entstehen, aber gleichzeitig auch alte Arbeitsplätze etwa im Kohlebergbau wegfallen. Aber wenn man es gut mache, so der Minister, werde die Gesellschaft profitieren.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.12.2021 20:15 Uhr