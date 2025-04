Händler sollen Karten annehmen müssen

Berlin: Union und SPD wollen das digitale Bezahlen stärken. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios sollen Gewerbetreibende schrittweise dazu verpflichtet werden, neben Bargeld auch elektronische Zahlungen zu akzeptieren, also per Bankkarte oder Smartphone. Laut dem SPD-Finanzpolitiker Schrodi kann so eine echte Wahlfreiheit beim Bezahlen entstehen. Ziel sei es außerdem, Steuerbetrug zu erschweren - beispielsweise in der Gastronomie.

