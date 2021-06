Hälfte der über 60-Jährigen ist laut Spahn vollständig geimpft

Nachrichtenarchiv - 14.06.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Etwa jeder zweite Bundesbürger über 60 Jahren ist bislang vollständig gegen Covid-19 geimpft. Das hat Gesundheitsminister Spahn per Twitter mitgeteilt. Außerdem haben ihm zufolge mehr als 80 Prozent dieser Gruppe die erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Der Anteil der Erstgeimpften an der Gesamtbevölkerung nähert sich laut Robert-Koch-Institut der 50-Prozent-Marke, Spitzenreiter ist hier Bremen, Schlusslicht Sachsen. Vollen Impfschutz haben inzwischen 26 Prozent der Menschen in Deutschland. Bisher wurden Menschen mit erhöhtem Risiko für einen schweren oder tödlichen Verlauf der Erkrankung bevorzugt geimpft, vor einer Woche wurde die Priorisierung aufgehoben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2021 13:00 Uhr