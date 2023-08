Häftling aus Kaisheim festgenommen

München: Die Polizei hat in der bayerischen Landeshauptstadt einen Strafgefangenen festgenommen, der vor drei Tagen aus der JVA Kaisheim entflohen war. Wie es mitgeteilt wurde, konnte der 51-Jährige in München aufgegriffen und zurück in die Justizvollzugsanstalt gebracht werden. Der Mann war am Montag nach einem Arbeitseinsatz außerhalb des Gefängnisses geflohen. Nach ihm wurde mit Hubschraubern, Drohnen und Spürhunden gesucht. Laut Polizei bestand für die Bevölkerung aber keine Gefahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2023 14:00 Uhr