Hackerangriff legt viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen lahm

Düsseldorf: In Nordrhein-Westfalen gibt es einen großangelegten Hackerangriff auf Behörden. Wie der Westdeutsche Rundfunk berichtet, sind davon in Südwestfalen fast alle Rathäuser sowie fünf Landratsämter betroffen. Ausfälle gibt es auch im Ruhrgebiet, im Münster- und im Bergischen Land. In der Folge funktionieren vielerorts Computersysteme und Internetseiten nicht. Viele Ämter sind darüber hinaus telefonisch oder per E-Mail nicht erreichbar. Mitunter konnten nach WDR-Informationen Sozialleistungen nicht ausgezahlt oder Autos nicht mehr angemeldet werden. Ursache ist offenbar ein Cyberangriff auf einen Internet-Dienstleister, der dort viele Kommunen betreut. Sicherheitshalber hat dieser die Verbindungen zu den Servern der Ämter gekappt. Ziel der Hacker ist es demnach, Lösegeld zu erpressen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2023 22:00 Uhr