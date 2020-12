Hackerangriff auf EMA soll von staatlichen Akteuren im Ausland beauftragt worden sein

Nachrichtenarchiv - 17.12.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Hackerangriff auf die europäische Arzneimittel-Agentur EMA wurde möglicherweise von staatlichen Akteuren im Ausland in Auftrag gegeben. Das legen Recherchen von BR und WDR nahe. Nach aktuellem Ermittlungsstand gehen die niederländischen Sicherheitsbehörden davon aus, dass die Hacker auf Anweisung eines ausländischen Geheimdienstes oder Militärs arbeiteten. Darauf ließen Vorgangsweise und eingesetzte Schadsoftware schließen. Unklar ist allerdings, welcher Staat dahinter stecken könnte. Der Angriff auf die EMA wurde am 1. Dezember bemerkt. Offenbar hatten sich die Hacker über den Computer eines Mitarbeiters im Home Office Zugang zu den Systemen der Behörde verschafft. So konnten sie zahlreiche Daten einsehen, darunter auch Informationen zu den Corona-Impfstoffen der US-Hersteller Moderna und Pfizer sowie von Biontech.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2020 19:00 Uhr