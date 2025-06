Hacker nehmen Firmen immer häufiger ins Visier

Cyberangriffe auf Firmen nehmen zu: Einer TÜV-Studie zufolge war jedes siebte Unternehmen in Deutschland in den vergangenen zwölf Monaten Ziel einer Hacker-Attacke. In 80 Prozent der Fälle hatten es die Täter auf Zugangsdaten zu Firmennetzen abgesehen. TÜV-Chef Fübig sagte, die Studie zeige auch, dass viele Unternehmen die Gefahr durch Cyberkriminelle immer noch unterschätzen.

