Hacker fordern 70 Millionen Dollar Lösegeld für Freigabe blockierter Daten

Der bayerische Handel wird weiter bestreikt

München: Die Gewerkschaft Verdi hat sowohl im Einzelhandel als auch im Großhandel zu Streikaktionen aufgerufen. Nach Angaben von Verdi sind 30 Betriebe betroffen. So stehen uner anderem Filialen von Edeka in Monheim, H&M in Augsburg und Lindau auf dem Streikplan. Bei den Zentrallagern sind unter anderem Beschäftigte von Lidl in Anzing und Media Markt in Rosenheim zu Aktionen aufgerufen. Laut Verdi Bayern wird das die Versorgung der Filialen mit ausreichend Produkten behindern. Die Gewerkschaft fordert sowohl im Einzel- als auch im Versandhandel 4,5 Prozent höhere Einkommen plus 45 Euro im Monat.Die Arbeitgeberverbände bleiben mit ihren Angeboten weit unter der Forderung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2021 07:00 Uhr