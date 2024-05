Hacker bringen russische Militärparade auch ins ukrainische Fernsehen

Kiew: Ukrainische und lettische Fernsehsender haben nach einer Hackerattacke ungewollt Teile der russischen Militärparade vom Roten Platz in Moskau ausgestrahlt. In der Ukraine seien mehrere private und öffentliche Sender betroffen gewesen, meldete ein Internetportal, das auf Medien spezialisiert ist. Hacker hätten zu Beginn der Militärparade das Satellitensignal gestört, teilten die Behörden in Kiew später mit. Auch in Lettland wurde ein Fernsehbetreiber gehackt. Beide Länder leiteten Untersuchungen ein, um solchen Cyberangriffen künftig vorzubeugen. In der Ukraine ist seit Kriegsbeginn die Ausstrahlung russischer Fernsehprogramme verboten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.05.2024 19:15 Uhr