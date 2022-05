Habeck zeigt sich zurückhaltend in der Frage eines Öl-Embargos

Nachrichtenarchiv - 02.05.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die Energieminister der EU-Staaten wollen am Nachmittag über gemeinsame Gaseinkäufe beraten. Zudem geht es auf dem Sondertreffen um eine gemeinsame Linie bei einem möglichen Ölembargo gegen Russland. Im Vorfeld des Treffens erklärte Wirtschaftsminister Habeck in Berlin, er wisse derzeit nicht, ob ein EU-weites Ölembargo anstehe. Das hatte Habecks Parteikollegin, Außenministerin Baerbock, gestern in der ARD angedeutet. Nach Habecks Worten könnte Deutschland derzeit ein Ölembargo tragen, aber nicht ohne Verluste. Für ein Gasembargo sei das Land noch nicht bereit. Mit Blick auf die höheren Energiepreise sagte der Minister, die müsse die deutsche Wirtschaft zunächst selbst tragen. Die Kosten könnten natürlich an die Verbraucher weitergegeben werden. Das bedeutet nach Habecks Worten weiterhin höhere Preise.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2022 10:00 Uhr