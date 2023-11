Habeck zeigt sich wegen antisemitischer Demos in Sorge

Berlin: Die Entwicklung des Antisemitismus' in Deutschland macht immer mehr Politikern und Institutionen Sorge. Vizekanzler Habeck hat in einem Video auf "X" eine harte politische Antwort gefordert. Der Grünen-Politiker mahnte eine solche Reaktion auch von muslimischen Verbänden an. Einige hätten sich klar vom Antisemitismus und den Taten der Hamas distanziert - andere bisher nicht. Sorge mache ihm aber auch der Antisemitismus in Teilen der politischen Linken, und zwar leider auch bei jungen Aktivisten, so Habeck. Der Zentralrat der Juden beklagte, dass viele Juden in Deutschland derzeit "psychischen Terror" erlebten. Präsident Schuster zeigte sich auch besorgt, weil sich die Stimmung im Land zu drehen beginne - und man von vielen Seiten bereits das berühmte "Ja, aber“ höre. Der Chef des Thüringer Verfassungsschutzes, Kramer, wiederum warnte vor der Gefahr antisemitischer Anschläge. Man müsse davon ausgehen, dass auch hiesige Islamisten und Hamas-Sympathisanten es nicht bei Demonstrationen und verbalen Entgleisungen belassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.11.2023 09:45 Uhr