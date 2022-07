Habeck wirft Gazprom Falschaussagen über Nordstream 1 vor

Nachrichtenarchiv - 25.07.2022 23:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Für die abermalige Reduzierung russischer Gaslieferungen nach Deutschland gibt es laut Wirtschaftsminister Habeck keine technischen Gründe. Gazprom erzähle Farce-Geschichten über die Turbinen, statt zu sagen, man sei in einer wirtschafts-kriegerischen Auseinandersetzung. Der Konzern schiebe immer wieder falsche Gründe vor; das sei ärgerlich, so Habeck in den ARD-Tagesthemen. - Sieben Tage nach der Wiederaufnahme der Gasversorgung aus Russland durch die Pipeline "Nordstream 1" soll die Liefermenge ab morgen halbiert werden; sie sinkt damit auf 20 Prozent der Kapazität. Der Grund, den Gazprom nennt, ist eine weitere defekte Turbine. Der Austausch einer ersten Turbine war im Juni als Grund für die Drosselung auf 40 Prozent angeführt worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.07.2022 23:15 Uhr