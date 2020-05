Habeck wirft Bundesregierung fehlende Führung in Corona-Krise vor

Nachrichtenarchiv - 31.05.2020 06:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Grünen-Chef Habeck hat der Bundesregierung vorgeworfen, sie habe in ihrer Corona-Politik ein Macht-Vakuum aufkommen lassen. Deshalb hätten viele Länder ihr Heil in eigenen Entscheidungen gesucht, so Habeck im Berliner "Tagesspiegel". Nach seinen Worten wurde dadurch Vertrauen verspielt. Kanzlerin Merkel sei es zuletzt nicht mehr gelungen, den Sinn der Einschränkungen zu erklären. Deshalb seien Ministerpräsidenten vorgeprescht und ohne Abstimmung eigene Wege gegangen. Das habe Merkels Autorität zerstört. Wenn die Bundesregierung selbst Wege zur Lockerung der Maßnahmen aufgezeigt hätte, so der Grünen-Chef, hätte man angepasst gemeinsam vorgehen können.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.05.2020 06:30 Uhr