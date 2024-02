Habeck wird in Nürnberg mit Pfeifkonzert empfangen

Nürnberg: In der fränkischen Stadt haben mehrere hundert Demonstranten gegen die Politik der Bundesregierung protestiert. Anlass war die Teilnahme von Bundeswirtschaftsminister Habeck bei einem Bürgerdialog in der Innenstadt. Der Grünen-Politiker wurde von einem lauten Pfeifkonzert und Sprechchören empfangen. Die Veranstalter gehen von mehr als 1.000 Teilnehmern aus. Zu dem Protest hatten der Bayerische Bauernverband und Wirtschaftsverbände aufgerufen. Bauernpräsident Felßner bezeichnete es dort als "Schlag in die Magengrube", dass der Bundestag die Streichungspläne beim Agrardiesel nicht korrigiert habe. Nach Angaben der Polizei blieb die Demonstration in Nürnberg weitgehend friedlich. Gestern war es vor einer Veranstaltung der Grünen in Biberach in Baden-Württemberg zu Ausschreitungen gekommen. Straßen wurden blockiert, Polizisten beworfen und ein Misthaufen vor die Stadthalle gekippt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 20:00 Uhr