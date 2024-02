Habeck wird bei Besuch in Nürnberg ausgebuht

Nürnberg: Auch heute haben Landwirte gegen die Bundesregierung protestiert. In Nürnberg beteiligten sich am Nachmittag mehrere hundert Menschen an einer Demonstration in der Innenstadt. Dazu aufgerufen hatten der Bayerische Bauernverband und Wirtschaftsverbände. Die Kundgebung stand unter dem Motto "Schluss mit Reden. Jetzt Wirtschaft stärken". Anlass war ein Besuch von Bundeswirtschaftsminister Habeck. Er nahm am Abend an einem Bürgerdialog teil. Demonstranten begrüßten den Politiker mit Piffen und Buh-Rufen. In Thüringen hatten zuvor dutzende Demonstranten mit Traktoren die Zufahrt zu einer Firma blockiert, die von Habeck besucht wurde. Der Minister gelangte auf anderem Weg auf das Betriebsgelände. Der Deutsche Journalistenverband beklagte, dass auch Reporter bei der Berichterstattung behindert wurden. Habeck sprach nach dem Werksbesuch von keiner guten Entwicklung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 21:00 Uhr