Habeck wirbt für Einstieg deutscher Firmen in Energieprojekte im Nahen Osten

06.06.2022 20:45 Uhr

Jerusalem: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat in Israel für den Einstieg deutscher Firmen in Energieprojekte im Nahen Osten geworben. Nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Bennett stellte er ein israelisches Gemeinschaftsvorhaben mit Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten vor. Bei dem Projekt seien noch nicht alle Aufträge vergeben, so Habeck. Israel soll demnach Jordanien mit entsalztem Wasser versorgen und im Gegenzug Solarstrom erhalten. Zu diesem Zweck wird ein Solarkraftwerk in der jordanischen Wüste gebaut - finanziert von den Vereinigten Arabischen Emiraten.

