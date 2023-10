Habeck wirbt erneut für Industriestrompreis

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck ist mit Vertretern von Unternehmen und Gewerkschaften zur sechsten Industriekonferenz zusammengekommen. Dabei hat der Grünen-Politiker abermals einen staatlich subventionierten Strompreis für energieintensive Branchen gefordert. Man könne sich kein Zögern und keinen Zeitverlust mehr leisten, so Habeck. Unterstützung bekommt er von Gewerkschaftsseite, die wie er zur Finanzierung die Schuldenbremse infrage stellt. Der Bundesverband der Deutschen Industrie sieht das anders: BDI-Chef Russwurm sagte vorab, Geld allein schieße keine Tore. Er kritisierte aber die Strompreise, die hierzulande zwei- bis dreimal so hoch sind wie in anderen Ländern. Man dürfe nicht in Kauf nehmen, jetzt manche Industriesektoren zu verlieren, und sich hinterher beklagen, dass Deutschland abhängig ist von anderen Ländern, so Russwurm. Finanzminister Lindner und Kanzler Scholz sehen Habecks Forderungen skeptisch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2023 12:00 Uhr