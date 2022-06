Habeck will wegen Streit um Tankrabatt Kartellrecht verschärfen

Spanien erlebt erste Hitzewelle des Jahres

Madrid: Spanien erlebt die erste große Hitzewelle des Jahres. Grund ist Heißluft aus Nordafrika. Besonders betroffen sind die Mitte und der Südwesten des Landes. Laut dem nationalen Wetterdienst ist etwa in Sevilla und Cordoba mit Temperaturen bis 43 Grad zu rechnen. In der Hauptstadt Madrid könnten es demnach bis zu 38, und in Barcelona bis 32 Grad werden. Die Hitzewelle soll noch bis mindestens Mittwoch anhalten. In den vergangenen Tagen hatten hohe Temperaturen bereits zu den ersten Waldbränden geführt. In der Provinz Malaga mussten rund 2000 Menschen ihre Häuser verlassen, konnten aber inzwischen zurückkehren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2022 14:00 Uhr