Habeck will Verlängerung der Corona-Hilfen bis Ende Juni

Proteste kanadischer Lastwagenfahrer gegen Corona-Maßnahmen weiten sich aus

Ottawa: In Kanada nimmt der Protest der Lastwagenfahrer gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen immer bedrohlichere Ausmaße an. Zuletzt haben die Fahrer an der Grenze zu den USA auch Übergänge blockiert. So kam es beispielsweise bei Detroit zu langen Staus. Kanadas Verkehrsministerium warnte jetzt vor ernsthaften Folgen für die Wirtschaft und für die Versorgungsketten. So hätten Industrie und Lebensmittelhändler schon Alarm geschlagen. Über den Grenzübergang bei Detroit werden 25 Prozent des Handels zwischen den USA und Kanada abgewickelt. Die Proteste dauern nun schon über eine Woche an und haben das Zentrum der Hauptstadt Ottawa lahmgelegt. Die Lastwagenfahrer verlangen den Rücktritt der Regierung von Premier Trudeau. Dieser verurteilt die Proteste ebenso wie ein Großteil der Opposition.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.02.2022 21:15 Uhr