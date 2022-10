Habeck will Stromkunden spätestens im Januar entlasten

Nachrichtenarchiv - 24.10.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will ab Januar für niedrigere Strompreise sorgen. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat gesagt, ab dann solle eine Preisbremse für den Grundbedarf gelten. Finanzminister Lindner erklärte, dass die Deckelung aus dem 200 Milliarden Euro schweren Abwehrschirm bezahlt werden soll, für den der Bundestag am Freitag den Weg freigemacht hat. Ob auch die Gaspreisbremse auf den Januar vorgezogen werden könne, sei ungewiss, so Linder - hier müsse man erst sehen, ob das technisch und rechtlich möglich ist. Die SPD-Energieexpertin Scheer hat sich derweil für einen Härtefallfonds für Menschen ausgesprochen, die die Preissteigerungen im Energiesektor nicht schultern können. Dem BR sagte sie, so könne man auch jene unterstützen, die von der Gaspreisbremse nicht profitieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2022 08:00 Uhr