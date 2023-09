Habeck will sich in der Asylpolitik für Bürokratieabbau einsetzen

Berlin: In der Debatte über die Migrationspolitik in Deutschland und Europa hat Vizekanzler Habeck angekündigt, sich für einen Bürokratieabbau etwa in den Ausländerbehörden einzusetzen. Es gebe außerdem zu viele Hürden beim Zugang zum Arbeitsmarkt, so der Grünen-Politiker. Deutschland habe einen Mangel an Arbeitskräften, da sei es doch im Interesse aller, dass Asylbewerber ihren Beitrag zum Gemeinwohl leisten und ihren Lebensunterhalt selbst verdienen könnten. Habeck erklärte auch seine Bereitschaft, Bundesinnnenministerin Faeser darin zu unterstützen, stationäre Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien zu ermöglichen. SPD-Fraktionschef Mützenich setzt auf eine europäische Einigung für eine bessere Verteilung der Geflüchteten. Sollte die Opposition darüber zum Gespräch bereit sein, könne man das doch versuchen, so Mützenich in Deutschlandfunk.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2023 15:15 Uhr