Habeck will schnell raus aus russischer Kohle und Öl

Nachrichtenarchiv - 12.03.2022 16:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck will Deutschland bis zum Herbst unabhängig von russischer Kohle machen. Bis zum Jahresende soll das auch für russisches Öl gelten. Ein Ausstieg aus den Gaslieferungen aus Russland sei allerdings komplizierter, räumte Habeck in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein. Denn Deutschland verfüge noch nicht über eigene Importkapazitäten für Flüssiggas. Habeck bekräftigte seine Einschätzung, dass ein sofortiges Embargo mehr mit sich brächte als ein, so wörtlich, "bisschen individuellen Komfortverzicht". Habeck wies auf Versorgungsengpässe im nächsten Winter, Wirtschaftseinbrüche und die hohe Inflation hin. Bei einem Embargo würden zudem hunderttausende Menschen ihre Arbeit verlieren, für viele würden der Weg zur Arbeit, Heizen und Strom kaum mehr bezahlbar.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.03.2022 16:15 Uhr