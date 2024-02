Habeck will Reform bei Unternehmensbesteuerung

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat sich für eine Reform der Unternehmenssteuern in Deutschland ausgesprochen. Man habe in der Summe eine Besteuerung für Firmen, die, so wörtlich, "international nicht mehr wettbewerbsfähig und investitionsfreundlich genug ist", so Habeck in der "Welt am Sonntag". Er schlug vor, eine Finanzierung von Steuererleichterungen und Investitionsanreizen zu prüfen. Zugleich wies Habeck aber darauf hin, dass die finanziellen Spielräume extrem eng seien und man sparen müsse. Zuvor hatte bereits Finanzminister Lindner ein Paket vorgeschlagen, um die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland zu stärken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2024 07:00 Uhr