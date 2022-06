Habeck will offenbar Warnstufe zur Gasversorgung ausrufen

Nachrichtenarchiv - 23.06.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nachdem Russland die Gaslieferung nach Deutschland gedrosselt hat, will Bundeswirtschaftsminister Habeck offenbar die sogenannte Gas-Alarmstufe ausrufen. Er tritt in diesen Minuten vor die Presse. Anders als die Frühwarnstufe, die seit dem 30. März gilt, könnte die Alarmstufe für Unternehmen und Verbraucher erhebliche Konsequenzen mit sich bringen. Allerdings sollen laut Bundesnetzagentur die Energieversorger noch nicht die Möglichkeit erhalten, Preiserhöhungen direkt an die Kunden weiterzugeben. Die Ausrufung der Alarmstufe ist auch Voraussetzung dafür, dass die Bundesregierung ihre Pläne für eine längere Nutzung von Kohle-Kraftwerken zur Stromerzeugung umsetzen kann. Damit will sie den Gasverbrauch im Stromsektor reduzieren. Das entsprechende Gesetz soll am 8. Juli den Bundesrat passieren und könnte dann rasch greifen.

