Habeck will Konjunktur mit staatlichem Investitionsfonds ankurbeln

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck will die flaue Konjunktur ankurbeln - und zwar mit Hilfe eines staatlichen Investitionsfonds für Unternehmen. In der "Bild"-Zeitung schlägt er einen sogenannten Deutschlandfonds vor. Der Staat solle so zehn Prozent der Kosten für Investitionen übernehmen und sich an kleine und mittelgroße Firmen genauso richten wie an Großunternehmen und Start-Ups. Es brauche jetzt volle Kraft für den Wirtschaftsstandort, so Habeck. Ziel sei, die klimaneutrale Modernisierung Deutschlands voranzutreiben. Einen ähnlichen Vorstoß des Vizekanzlers im Februar hatte Finanzminister Lindner gestoppt - und zwar mit Hinweis auf die Schuldenbremse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2024 07:00 Uhr