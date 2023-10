Habeck will Kohlekraftwerke 2024 abschalten

Berlin: Wirtschaftsminister Habeck will im kommenden Jahr die wegen der Energiekrise reaktivierten Kohlekraftwerke vom Netz nehmen. Das werde geschehen, sobald weitere geplante Flüssiggasterminals in Deutschland fertiggestellt seien, sagte der Grünen-Politiker in der ARD. Derzeit sind in Norddeutschland drei schwimmende Anlandestationen für LNG in Betrieb. Drei weitere Terminals sollen in Niedersachsen in Wilhelmshaven und Stade sowie auf Rügen folgen. Vor dem Hintergrund der durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelösten Energiekrise waren Kohlekraftwerke aus der Reserve übergangsweise wieder aktiviert worden.

