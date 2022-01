Habeck will Klimasofortmaßnahmen einleiten

Nachrichtenarchiv - 10.01.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck will das Tempo beim Klimaschutz erhöhen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur plant Habeck ein Sofortprogramm, das unter anderem eine Solardach-Pflicht bei Neubauten und ein Förderprogramm für sogenannten Grünen Wasserstoff vorsieht. Außerdem will Habeck zwei Prozent der Landesfläche gesetzlich für die Windkraft ausweisen - das ist bedeutend mehr als bisher. So soll der Anteil der erneuerbaren Energien bis 2030 auf achtzig Prozent ausgebaut werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2022 07:00 Uhr