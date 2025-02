Habeck will keine führende Rolle bei Grünen mehr

Habeck strebt keine Führungsposition mehr an: Der Grünen-Kanzlerkandidat hat sich enttäuscht darüber gezeigt, wie seine Partei bei der Bundestagswahl abgeschnitten hat. Wörtlich sagte er am Vormittag: "Es wäre mehr möglich gewesen". In seiner Partei will er deshalb keine wichtige Rolle mehr spielen.

