Habeck will Industrie bei längerer Gasknappheit nicht automatisch benachteiligen

Wien: Wirtschaftsminister Habeck will die Industrie im Fall einer dauerhaften Gasknappheit nicht automatisch benachteiligen. Sollten Gasströme monatelang unterbrochen werden, müssten europäische Vorgaben eventuell nachgeschärft werden, sagte der Grünen-Politiker bei seinem Besuch in Wien. Diese sehen vor, zuerst private Haushalte und kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser zu versorgen. Dieses Szenario passe zu einem kurzfristigen Ausfall, nicht aber den drohenden Engpässen, so Habeck. Niemand solle frieren, private Haushalte müssten aber auch in die Pflicht genommen werden. Russland hatte die Gaslieferungen zuletzt deutlich reduziert. Unklar ist, ob die Pipeline Nord Stream 1 nach der aktuellen Wartung wieder in Betrieb genommen wird. Gestern hatte Habeck in Tschechien eine gemeinsame Erklärung zur Energiesicherheit unterzeichnet. Einen ähnlichen Termin hatte er heute in Wien mit seiner österreichischen Kollegin Gewessler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2022 13:00 Uhr