Habeck will Handelspolitik in Südostasien neu ausrichten

CDU-Chef Merz sieht Einigungsmöglichkeit beim Bürgergeld skeptisch

Berlin: Kurz vor der Bundesratssitzung zum Bürgergeld hat sich CDU-Chef Merz skeptisch gezeigt, ob eine Einigung mit der Ampel-Koalition möglich ist. Merz sagte der "Welt am Sonntag", die Bundesregierung vollziehe mit dem Gesetz einen vollständigen Systemwechsel in der Arbeitsmarktpolitik. Der CDU-Chef bezeichnete das Bürgergeld als "Weg in ein bedingungsloses Grundeinkommen aus Steuermitteln". Sanktionen gebe es nur in - so wörtlich - "homöopathischen Dosen". Zuvor hatte sich Bundesfinanzminister Lindner zu Kompromissen bereit erklärt. Nach seinen Worten wäre es gut, wenn beim Hinzuverdienst noch etwas verbessert werden könne. - Nach dem Bundestag wird am Montag der Bundesrat über das Bürgergeld abstimmen, das Hartz-IV ablösen soll. Mit der Sozialreform will die Bundesregierung die Regelsätze erhöhen und mehr Anreize setzen, um Arbeitslose wieder in Beschäftigung zu bringen.

