Habeck will Gasverbrauch mit neuen Maßnahmen senken

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck will angesichts der gedrosselten Belieferung aus Russland zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um Gas einzusparen und die Vorsorge auszubauen. Das berichtet die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf ein fünfseitiges Papier des Ministers. So soll etwa der Einsatz von Gas in der Industrie und für die Stromerzeugung gesenkt werden. Stattdessen sollen mehr Kohlekraftwerke zum Einsatz kommen. Außerdem will Habeck dafür sorgen, dass die Gasspeicher zügig befüllt werden. Hierfür stellt der Bund Milliardenmittel bereit. Habeck nannte die aktuelle Situation in dem Papier "ernst". Der Gasverbrauch müsse sinken, und es müsse mehr Gas in die Speicher - andernfalls werde es im Winter wirklich eng. Konkret plant Habeck noch im Sommer ein Gasauktions-Modell. Im Kern geht es darum, dass Industriekunden, die auf Gas verzichten können, ihren Verbrauch gegen ein Entgelt verringern, das über den Markt finanziert wird - und das Gas zur Verfügung stellen, damit es eingespeichert werden kann.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2022 04:00 Uhr