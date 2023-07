Habeck will Energiepreisbremsen bis Ostern verlängern

Meldungsarchiv - 27.07.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Energiepreisbremsen bei Strom und Gas sollen nicht zum Jahresende ablaufen. Wirtschaftsminister Habeck will sie bis Ostern verlängern. Das kündigte er in der "Augsburger Allgemeinen" an und sprach von einer Versicherung gegen steigende Preise. Angesichts der gesunkenen Einkaufspreise nannte Habeck die Verlängerung eine Vorsichtsmaßnahme. Wenn die Preise weiter fallen und unter dem Deckel von 40 Cent bei Strom oder zwölf Cent bei Gas für private Verbraucher liegen, dann braucht man die Bremsen nach seinen Worten ohnehin nicht. Es seien 200 Milliarden Euro bereitgestellt worden, um den Energiepreisschock abzufangen. Nun hätten sich die Märkte stabilisiert. Deshalb mussten laut Habeck für die Preisbremsen bislang nur rund 18 Milliarden Euro ausgegeben werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2023 12:00 Uhr